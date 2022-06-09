15 دقيقة لنقل منبر خطيب المسجد الحرام إلى موقعه داخل صحن المطاف

وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، وجود كفاءات سعودية شابة مؤهلة ومدربة تشرف على نقل المنبر إلى موقعه، وتجهيزه عبر منظومة عمل نوعية تعمل على تعقيم وتطهير السجاد الجديد وفرشه في أماكن المصليات وتعقيم وتنظيف الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف، والتأكد من جاهزية موقع المنبر، وتوفر كافة خدمات التطهير والتعقيم والتطييب وفق أعلى معايير الجودة التي تنفذها إدارات وكالة الخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقاية البيئية في المسجد الحرام.