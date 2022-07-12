دموع "القرني" على خدي رضيعته قبل استشهاده.. مشاهد ترويها زوجته مع ضيوف الملك للحج

يرتدي البطل علي بن سعد القرني بدلته العسكرية، يضبط قيافته، زوجته قد جهزت حقيبته، يمشي تجاه زوجته وهي تحمل في حضنها وليدته الرضيعة، يأخذ قلبه بين يديه يضمها، وكأنما يملأ جوفه من عبقها، ثم يرفع عينيه إلى حبيبته وقد اغرورقت عيناه بالدموع، يقبل جبين زوجته، ينظر في عينيها، ثم يقول: "أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، يا مها والله أحسّ أني مودع!".