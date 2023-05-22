"غير معلن وغير مكتوب".. صورة واعية لـ"قمة العرب بالسعودية" تغزلها مستشارة "الأسد"

وإذ لفتت "شعبان"، إلى أن "كلمات الزعماء كانت قصيرة ومكثّفة أكّدت أنها تتسم بالجدية والرغبة في مقاربة الهدف"، لافتة إلى أنه "مع هذه الاستدارة لا يريد أحد أن يزيد من حجم التحديات أو التوقعات وكأن هناك تفهماً غير معلن وغير مكتوب، أن لكل بلد أولويات واعتبارات، وأن الهدف ليس أن يتخلى أحد عن رؤاه ومصالحه، بل أن يتفهم رؤى ومصالح الآخر، وهذه مقاربة واقعية واعدة"، وفق تعبيرها.