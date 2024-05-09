مساعي الخيرية تشارك في "معرض آيتكس" للاختراع والابتكار في ماليزيا

‏‎وقد وقع الاختيار على المخترعات السابقات ضمن مسار الابتكار في الجمعية وفقًا لبرنامج وخطة وضعت منذ انطلاق برنامج "ابتكارات مساعي"؛ حيث تضمّن البرنامجُ حمايةَ الأفكار عن طريق تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وإعداد المشتركة في مهارات العرض والإلقاء ضمن جلسات استشارية فردية مكثّفة لإعداد النموذج الأولي للاختراع واستكشاف الأخطاء وحلّها.