مساعي الخيرية تشارك في "معرض آيتكس" للاختراع والابتكار في ماليزيا

تستعدّ جمعية مساعي للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية "آيتكس 2024" المُقام في ماليزيا في الرابع عشر من شهر مايو لعام 2024، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وسيمثل الجمعية "4 مشاركات"؛ وهم: المخترعة طيف الفيفي ورقم طلب براءة الاختراع "42444476" عن اختراعها "جهاز عتبة للوقوف ذات المكابح التلقائية"، والمخترعة ريتاج الرشيدي ورقم طلب براءة الاختراع "42445608" باختراعها "تقنية سمارت هوم"، والمخترعة مرام العصيمي ورقم طلب براءة الاختراع "123446863" باختراعها "نظام إطفاء الحرائق قادر على تميّز نوع الحريق واختيار عامل الإطفاء المناسب للحريق"، والمخترعة الرابعة انتصار درباح ورقم طلب براءة الاختراع "123450018" عن اختراعها "جهاز التحكم وتنظيم خزان الوقود".
وقد وقع الاختيار على المخترعات السابقات ضمن مسار الابتكار في الجمعية وفقًا لبرنامج وخطة وضعت منذ انطلاق برنامج "ابتكارات مساعي"؛ حيث تضمّن البرنامجُ حمايةَ الأفكار عن طريق تسجيلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وإعداد المشتركة في مهارات العرض والإلقاء ضمن جلسات استشارية فردية مكثّفة لإعداد النموذج الأولي للاختراع واستكشاف الأخطاء وحلّها.
وجاءت المشاركة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز منظومة الابتكار، والتعريف بقدرات وإمكانيات المواطنين السعوديين الابتكارية، والمنافسة على الجوائز والميداليات لرفع اسم المملكة؛ حيث تمتلك الجمعيةُ في رصيدها من المشاركات الدولية السابقة 6 ميداليات "ذهبية، وفضية، وبرونزية"، والعديد من الجوائز الخاصة؛ إذ تعدّ جمعية مساعي الخيرية أول جمعية سعودية تصل بمستفيداتها إلى العالمية.