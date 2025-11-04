المرور يوضح: هذه هي الحالات التي يجب فيها إعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى

أكدت الإدارة العامة للمرور أن التزام قائدي المركبات بإعطاء الأفضلية في المرور يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن أفضلية المرور تُمنح في عدة حالات، منها للمركبات على الطرق الرئيسة، وللمركبات القادمة من اليمين عند تقاطع متساوي الأفضليات، وللمشاة أثناء عبورهم المسارات المخصصة لهم.
كما شددت على ضرورة منح الأفضلية لوسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المحددة، ولمواكب المركبات الرسمية والطوارئ، إضافة إلى المركبات التي بداخل الدوّار، والمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف.
ودعت الإدارة جميع السائقين إلى الالتزام بالقواعد المرورية وإعطاء الأفضلية في المواقف المحددة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية في مختلف الطرق.