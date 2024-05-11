اتصالات تقطع وشفق نادر.. ماذا فعلت عواصف الشمس العملاقة بالأرض؟ "الجهني" يوضح

قال الخبير المناخي العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: إنه منذ ليلة الأمس وكوكب الأرض يتلقّى ضربات متتالية من العواصف الشمسية العملاقة، مشيرًا إلى أن هذه الضربات تصنف بالدرجة الأعلى "5x".
وأوضح "الجهني" عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لذلك تأثرت الاتصالات الراديوية حول العالم؛ حيث انقطعت على روسيا ودول شرق آسيا وأستراليا وكندا وكل السفن المتواجدة في المحيط الهادي".
وأضاف: "ظهر الشفق القطبي بشكل قوي في أماكن نادرًا ما يصل إليها".
وأرفق "الجهني" مقطعًا لجبال الألب، وعلّق عليه قائلًا: "هنا الشفق القطبي فوق جبال الألب السويسرية ولم يُرَ بهذه القوة منذ 20 عامًا".