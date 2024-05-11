اتصالات تقطع وشفق نادر.. ماذا فعلت عواصف الشمس العملاقة بالأرض؟ "الجهني" يوضح

قال الخبير المناخي العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: إنه منذ ليلة الأمس وكوكب الأرض يتلقّى ضربات متتالية من العواصف الشمسية العملاقة، مشيرًا إلى أن هذه الضربات تصنف بالدرجة الأعلى "5x".