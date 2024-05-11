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اتصالات تقطع وشفق نادر.. ماذا فعلت عواصف الشمس العملاقة بالأرض؟ "الجهني" يوضح

أشار إلى تأثيرها على روسيا وشرق آسيا وأستراليا وكندا والسفن المتواجدة في المحيط الهادي
اتصالات تقطع وشفق نادر.. ماذا فعلت عواصف الشمس العملاقة بالأرض؟ "الجهني" يوضح

قال الخبير المناخي العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: إنه منذ ليلة الأمس وكوكب الأرض يتلقّى ضربات متتالية من العواصف الشمسية العملاقة، مشيرًا إلى أن هذه الضربات تصنف بالدرجة الأعلى "5x".

وأوضح "الجهني" عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لذلك تأثرت الاتصالات الراديوية حول العالم؛ حيث انقطعت على روسيا ودول شرق آسيا وأستراليا وكندا وكل السفن المتواجدة في المحيط الهادي".

وأضاف: "ظهر الشفق القطبي بشكل قوي في أماكن نادرًا ما يصل إليها".

وأرفق "الجهني" مقطعًا لجبال الألب، وعلّق عليه قائلًا: "هنا الشفق القطبي فوق جبال الألب السويسرية ولم يُرَ بهذه القوة منذ 20 عامًا".

العواصف الشمسية

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