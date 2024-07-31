كأس العالم للرياضات الإلكترونية تجذب السيَّاح من الخليج ودول العالم

يذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية شهد عدداً كبيراً من زوار قارات العالم، إذ تابعوا منافسات ومسابقات الألعاب الإلكترونية بين لاعبي العالم، كما زاروا المناطق المختلفة في بوليفارد رياض سيتي، وأجروا جولات سياحية لعدد من المواقع التاريخية والسياحية في الرياض, التي تعكس الموروث الثقافي والتراثي والشعبي في المملكة، منوهين بنجاح المملكة في تنظيم حدث متخصص بالرياضات الإلكترونية على مستوى عالمي.