"جامعة طيبة" تتيح التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للدراسة بالجامعة وفروعها

وعبّرت الجامعة عن حرصها على إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للتحويل والاستفادة من برنامج الجامعة، بعد استيفاء متطلبات التحويل كما دعت الراغبين بتقديم المستندات والوثائق المطلوبة والاطلاع على الضوابط والشروط عبر الرابط التالي : https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=40&PageId=1147 .