توقعات بنشاط للسحب الركامية وهطول زخات من الأمطار على جدة

وأوضح المختصون أن الفرصة ستكون مواتية لتحرك السحب غربًا باتجاه مدينة جدة، مُحافظة على جزء من قوتها وقد تؤدي إلى هطول زخات متفاوتة الغزارة من الأمطار، تُسبق بالرياح الهابطة والغبار في بعض الأحيان من مساء وليل الثلاثاء.