بتكلفة تقترب من "13" مليون ريال.. "المياه الوطنية" تنتهي من تنفيذ شبكات المياه بمخطط الفضيلة جنوب جدة

وأكدت أنها تعمل بوتيرة متسارعة ومتواصلة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها المستقبلية؛ لتحقيق الرفاهية للمواطنين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، داعية عملاءها الكرام في مخطط الفضيلة جنوب محافظة جدة إلى طلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني "e.nwc.com.sa".