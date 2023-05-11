"الهاجري" يؤكد على ضرورة استمرار نشر الوعي عن مخاطر المخدرات ومحاربتها

وشدد الكاتب على ضرورة استمرار تلك الجهود المقدّرة لحين القضاء على هذه الآفة، ويتم الضرب بيد من حديد على كل من يريد الإضرار بوطننا من مروجين أو متعاطين لها حتى لا يتم تكرارها مع التـأكيد على ضرورة التعاون مع رجال الأمن والجهود التي تسهم في حماية المجتمع من مروجيها.