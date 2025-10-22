"يـابي مركزي" تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض تعزيزًا للشراكة السعودية التركية ودعمًا لرؤية 2030

” نبذة عن الشركة: تأسست يـابي مركزي عام 1965، وتُعد من أبرز الشركات العالمية في البنية التحتية والأنظمة الحديدية والمشروعات الهندسية الكبرى. تمتد أعمالها في أكثر من 11 دولة، حيث أنجزت أكثر من 4,500 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية والمترو ضمن أكثر من 70 مشروعًا تخدم أكثر من 3.5 مليون راكب يوميًا حول العالم، إلى جانب تنفيذ أكثر من 42 مليون متر مربع من المباني في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.