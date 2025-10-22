"يـابي مركزي" تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض تعزيزًا للشراكة السعودية التركية ودعمًا لرؤية 2030

في خطوة تعزز مسيرة التعاون الاقتصادي بين السعودية وتركيا، أعلنت شركة يـابي مركزي، إحدى كبرى شركات الهندسة والمقاولات التركية، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة الرياض، ضمن خطة توسعية استراتيجية تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المملكة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ويُعد هذا الافتتاح تتويجًا لمسيرة ناجحة للشركة في المملكة منذ بدء أعمالها عام 2011، حيث نفّذت مشاريع حيوية تجاوزت قيمتها 6 مليارات ريال سعودي.
وسيُشكّل المقر الجديد مركزًا لإدارة عمليات الشركة في السعودية ومنصة لدعم توسعها في منطقة الخليج.
وشهد حفل الافتتاح حضور سفير جمهورية تركيا لدى المملكة الأستاذ الدكتور أمر الله إيشلر، والمشرف العام للمقرات الإقليمية بوزارة الاستثمار الأستاذ الحسن حميد الدين، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين السعودي والتركي، وممثلي شركاء الشركة وعملائها.
وخلال أكثر من عقد من العمل في السوق السعودي، أسهمت يـابي مركزي في تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، أبرزها محطتا قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة وجدة، ومشروع السكك الحديدية CTW130 في الجبيل، وورش النعيرية، إلى جانب إشرافها على ثلاثة مشاريع رئيسية لصيانة وتأهيل خطوط السكك الحديدية التابعة لشركة سار في مختلف مناطق المملكة.
وسيضم المقر الجديد فرقًا متخصصة في إدارة المشاريع والهندسة وتطوير الأعمال والدعم المؤسسي، بما يتيح تقديم خدمات أكثر تكاملاً وقربًا من العملاء، مع التركيز على برامج التوطين ونقل المعرفة وتعزيز التعاون مع المؤسسات السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تصريح رسمي: قال أوزجي أري أوغلو، عضو مجلس الإدارة والمدير العام الإقليمي لشركة يـابي مركزي في المملكة: “يمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض خطوة محورية في تعزيز وجودنا داخل المملكة، ودعمًا لاستراتيجيتنا الرامية إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
نحن ملتزمون بالاستثمار في الكفاءات السعودية وتوسيع شراكاتنا المحلية والمشاركة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للمملكة.” وأضاف: “هذه المناسبة تُعد علامة فخر في مسيرة شركتنا وشراكتنا مع المملكة العربية السعودية، فالمقر الجديد هو أكثر من مجرد توسعٍ أعمالي، بل هو رمز للثقة المتبادلة ودعمٌ لرؤية المملكة الطموحة.
ونفخر بعلاقات التعاون الوثيقة بين السعودية وتركيا القائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والرؤية الموحدة نحو التقدم الإقليمي.
” نبذة عن الشركة: تأسست يـابي مركزي عام 1965، وتُعد من أبرز الشركات العالمية في البنية التحتية والأنظمة الحديدية والمشروعات الهندسية الكبرى. تمتد أعمالها في أكثر من 11 دولة، حيث أنجزت أكثر من 4,500 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية والمترو ضمن أكثر من 70 مشروعًا تخدم أكثر من 3.5 مليون راكب يوميًا حول العالم، إلى جانب تنفيذ أكثر من 42 مليون متر مربع من المباني في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.