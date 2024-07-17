"الأرصاد": الفرصة لاتزال مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة؛ تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة جنوباً باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة جنوباً باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة جنوباً باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة؛ تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.