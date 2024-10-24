"التخصصي" يختتم مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2024 كراعي بلاتيني

اختتم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مشاركته في معرض الصحة العالمي 2024 مساء أمس، الذي أقيم بالعاصمة الرياض، استعرض خلالها أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، وأثرها في تعزيز مستوى نتائج الرعاية الصحية، وتجربة المريض، وكفاءة التشغيل، وذلك وسط حضور واسع لقادة الرعاية الصحية، والخبراء الدوليين، وصناع القرار، والمهتمين بالقطاع الصحي.
وشهد جناح "التخصصي" توافد عدد كبير من الزوّار والخبراء، الذين تعرّفوا على تفاصيل هذه الابتكارات في عدد من المجالات الطبية الهامة، كوحدة إسعاف السكتة الدماغية، والجراحة الروبوتية للقلب وزراعة الأعضاء، وإنتاج الخلايا التائية، وتحليل المورثات الجينية الدوائي، ومركز قيادة الطاقة الاستيعابية، وتوظيف تقنيات الواقع الافتراضي في التعليم الطبي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مهند عبد الله قاضي أن مشاركة "التخصصي" في ملتقى الصحة العالمي 2024 يأتي في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الصحية العالمية، ومد جسور التعاون والتكامل، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، مع تسليط الضوء على تجربة المستشفى الرائدة في شتى المجالات الطبية، وتأكيد الالتزام الدائم بأعلى معايير الجودة والابتكار، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي.
وخلال تواجده في الملتقى، وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع المركز السعودي لسلامة المرضى، بهدف تطوير التعاون المشترك في مجال سلامة المرضى، وكذلك مع مركز التأمين الصحي الوطني، لتطوير علاقات تعاقدية مستقبلية تلبي احتياجات الطرفين، ومع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) لتعزيز تعاون الطرفين في مجال الأبحاث الطبية الحيوية.
كما أبرم اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بهدف إمداد قاعدة بيانات السلامة الوطنية التي تمتلكها الهيئة بالبيانات اللازمة، لدعم أبحاث أمان وسلامة المنتجات الدوائية. وخلال اليوم الأخير، وقع مذكرة تفاهم مع جمعية مودة للاستقرار الأسري لبحث أُطر التعاون المشترك لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي.
وتناول جناح "التخصصي" التعريف بدوره الريادي في تعزيز السياحة العلاجية بالمملكة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية للمرضى من جميع أنحاء العالم، كما تضمّن الجناح عرض مواد مرئية تفاعلية نقلت الزوّار في رحلة للاستماع إلى قصص علاجية ملهمة، والتعرّف على أبرز الخدمات، والمبادرات الصحية، والبرامج التعليمية التي يُقدمها التخصصي.
ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ورائدًا في الابتكار، وصُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالمياً، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم وإدراجه ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).