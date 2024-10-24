"التخصصي" يختتم مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2024 كراعي بلاتيني

ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ورائدًا في الابتكار، وصُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالمياً، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما صُنف في ذات العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم وإدراجه ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).