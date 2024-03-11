لتقديم تجارب ثرية للزوار.. جدة التاريخية تستقبل رمضان بباقة من البرامج الثقافية والترفيهية

وسيحظى الزوار بالعديد من البرامج المميزة، حيث يمكنهم مراقبة القمر من خلال تلسكوبات حديثة في تجربة "المرقب"، واستكشاف المطبخ السعودي من خلال برنامج "نكهات من مناطقنا" للطبخ الحي، فيما تستقبل "سفرة الثريا" ضيوف المنطقة طوال الشهر على طعام الإفطار والسحور، وتقدم مبادرة "منارة فن" ورش تعليمية بطرق تفاعلية، ويأخذ معرض "النور" الزوار في رحلة للتعرف على مظاهر رمضان في مختلف أنحاء العالم، كما سيوفر بازار برحة الفلاح "دكاكين رمضان" المنتجات التقليدية للمتسوقين، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة مخصصة للأطفال تشمل الحكواتي والعروض والألعاب الشعبية وورش العمل الفنية.