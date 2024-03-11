لتقديم تجارب ثرية للزوار.. جدة التاريخية تستقبل رمضان بباقة من البرامج الثقافية والترفيهية

أطلق برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة النسخة الثالثة من برامج موسم رمضان 1445/2024، والتي تستمر طوال أيام الشهر الفضيل، وتضم شريحة واسعة من البرامج الثقافية والفنية والترفيهية، تقدم تجارب ثرية للزوار، وتعيد إحياء العادات والتقاليد التراثية خلال الشهر المبارك.
وتستقبل منطقة جدة التاريخية، في كل عام خلال موسم رمضان العديد من الزوار، لما تتمتع به من أجواء تراثية، وما تمتاز به من طابع معماري جمالي، وبما تضمه من معالم ذات دلالات تاريخية مهمة، ومطاعم تاريخية تقدم الأكلات الشعبية المميزة، وأسواق تاريخية تتوفر فيها مختلف أنواع المنتجات والمواد، وساحات تاريخية.
وسيحظى الزوار بالعديد من البرامج المميزة، حيث يمكنهم مراقبة القمر من خلال تلسكوبات حديثة في تجربة "المرقب"، واستكشاف المطبخ السعودي من خلال برنامج "نكهات من مناطقنا" للطبخ الحي، فيما تستقبل "سفرة الثريا" ضيوف المنطقة طوال الشهر على طعام الإفطار والسحور، وتقدم مبادرة "منارة فن" ورش تعليمية بطرق تفاعلية، ويأخذ معرض "النور" الزوار في رحلة للتعرف على مظاهر رمضان في مختلف أنحاء العالم، كما سيوفر بازار برحة الفلاح "دكاكين رمضان" المنتجات التقليدية للمتسوقين، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة مخصصة للأطفال تشمل الحكواتي والعروض والألعاب الشعبية وورش العمل الفنية.
يذكر أنه تم تخصيص مواقف سيارات تتوزع في مختلف أرجاء منطقة جدة التاريخية "البلد" حيث سيتمكن الزوار من استخدام عربات غولف ترددية لتسهيل وصولهم إلى معالم المنطقة ومواقع الأنشطة الثقافية والترفيهية.