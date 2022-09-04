"الشثري" يستعرض معايير ونماذج تعامل الإرهابيين للتأثير على المجتمع المدني

وعلى هامش المحاضرة، اطلع الشيخ الشثري على أبرز ما يقدمه التحالف الإسلامي من جهود معنية بمحاربة الإرهاب في مجالات عمله المختلفة، مؤكداً معاليه الدور الكبير الذي يبذله التحالف في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.