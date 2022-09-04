"الشثري" يستعرض معايير ونماذج تعامل الإرهابيين للتأثير على المجتمع المدني

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان "معايير التعامل" قدمها المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.
وطرح الدكتور الشثري خلال المحاضرة معايير التعامل بين الأفراد وفق الشريعة الإسلامية، والنماذج التي يتبعها الإرهابيون في شخصياتهم الحياتية، كما تطرق لقواعد الشريعة في التعامل مع الشخصيات التي تمثل خطراً على المجتمع المدني.
وعلى هامش المحاضرة، اطلع الشيخ الشثري على أبرز ما يقدمه التحالف الإسلامي من جهود معنية بمحاربة الإرهاب في مجالات عمله المختلفة، مؤكداً معاليه الدور الكبير الذي يبذله التحالف في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف.
وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقدمها التحالف الإسلامي لممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.