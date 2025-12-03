نائب وزير العدل: منصة "ناجز" خدمت أكثر من 8.5 ملايين مستفيد سنويًا

أوضح نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد، أن منصة ناجز الإلكترونية هي نتاج عمل تشاركي مع الجهات الحكومية، ووضعت الوزارة والجهات المشاركة معها إستراتيجيات وخطط عمل وإجراءات لتحقيق هذا الإنجاز مربوطة مستهدفاتها برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وبين خلال مشاركته اليوم في ملتقى الميزانية 2026 بجلسة بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات العدلية" أن منصة ناجز خدمت أكثر من 8.5 ملايين مستفيد سنويًا، وقدمت أكثر من 21 مليون خدمة عبر 100 دولة، مشيرًا إلى أن المنصة أسهمت بشكل كبير على المستوى الاجتماعي في رفع نسبة رضا المستفيدين إلى ما يصل إلى 91% في عام 1994م، وفي هذا العام وصلت إلى 95% على المستوى التشغيلي؛ مما أسهم في خفض مدة إنجاز القضايا بشكل عام بنسبة 86%.
وأكد نائب وزير العدل استمرار الوزارة بجودة الخدمات العدلية وتطويرها من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وأدوات الذكاء الاصطناعي.