نائب وزير العدل: منصة "ناجز" خدمت أكثر من 8.5 ملايين مستفيد سنويًا

وبين خلال مشاركته اليوم في ملتقى الميزانية 2026 بجلسة بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات العدلية" أن منصة ناجز خدمت أكثر من 8.5 ملايين مستفيد سنويًا، وقدمت أكثر من 21 مليون خدمة عبر 100 دولة، مشيرًا إلى أن المنصة أسهمت بشكل كبير على المستوى الاجتماعي في رفع نسبة رضا المستفيدين إلى ما يصل إلى 91% في عام 1994م، وفي هذا العام وصلت إلى 95% على المستوى التشغيلي؛ مما أسهم في خفض مدة إنجاز القضايا بشكل عام بنسبة 86%.