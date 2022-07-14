رويترز: المملكة تضاعف وارداتها من زيت الوقود الروسي لتوليد الكهرباء

أفادت بيانات نقلاً عن رويترز أن المملكة العربية السعودية رفعت وارداتها من زيت الوقود الروسي لأكثر من المثلين في الربع الثاني من العام لتغذية محطات توليد الكهرباء لتلبية الطلب على التبريد في الصيف وزيادة إتاحة خام المملكة للتصدير.