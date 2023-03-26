توزيع مليون وجبة إفطار صائم للحد من حوادث السير في الرياض وجدة والشرقية

انطلقت حملة (إفطار صائم) التي تستهدف توزيع مليون وجبة إفطار عند الإشارات الرئيسة والتقاطعات المهمة، وهي من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية والدراسات برعاية ودعم من متاجر كارفور خلال شهر رمضان المبارك. ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.