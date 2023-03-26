توزيع مليون وجبة إفطار صائم للحد من حوادث السير في الرياض وجدة والشرقية

انطلقت حملة (إفطار صائم) التي تستهدف توزيع مليون وجبة إفطار عند الإشارات الرئيسة والتقاطعات المهمة، وهي من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية والدراسات برعاية ودعم من متاجر كارفور خلال شهر رمضان المبارك. ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
حيث أفادت الدراسات بزيادة نسبة الحوادث في هذا الوقت بسبب السرعة الزائدة للحاق بوجبة الإفطار.
وينفذ البرنامج أكثر من ٣٥٠ محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خصوصًا فيما يتعلق بأمور السلامة مع عمل جميع الاحترازات اللازمة.
واستطاع برنامج إفطار صائم أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسة في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
وعبّر المركز الوطني عن تقديره لكارفور لتفعيل مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم هذه المبادرة التي استفاد منها قائدو السيارات في الشوارع والطرقات الرئيسة.