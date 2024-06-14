"الجاسر": التقنيات اختصرت وقت وصول الأدوية للمستفيدين.. و"الجلاجل" يدلل زمنيًا

ومن جانبه، قال "الجاسر": "ما لمسناه من جاهزية واستخدام للتقنيات الحديثة في إدارة منظومة الدواء شيء يدعو إلى الفخر، والخدمات اللوجستية المرتبطة بإدارة منظومة الأدوية حقيقة متقدمة، ونحن متخصصون في الجوانب اللوجستية، وما شاهدنا والأفكار الجديدة الجاري العمل على تطبيقها ستُحدث نقلة نوعية".