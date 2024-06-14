"الجاسر": التقنيات اختصرت وقت وصول الأدوية للمستفيدين.. و"الجلاجل" يدلل زمنيًا

اطّلع وزير النقل صالح الجاسر، اليوم، على الخدمات اللوجستية للمستلزمات الطبية التي تقدمها شركة "نوبكو" ورافقه خلال الجولة وزير الصحة فهد الجلاجل.
ومن جانبه، قال "الجاسر": "ما لمسناه من جاهزية واستخدام للتقنيات الحديثة في إدارة منظومة الدواء شيء يدعو إلى الفخر، والخدمات اللوجستية المرتبطة بإدارة منظومة الأدوية حقيقة متقدمة، ونحن متخصصون في الجوانب اللوجستية، وما شاهدنا والأفكار الجديدة الجاري العمل على تطبيقها ستُحدث نقلة نوعية".
وأضاف: "المؤشرات السنوية تدل على التقدم، ومتوسط وقت وصول الأدوية إلى المحتاجين في تناقص ومعايير إدارة الدواء من ناحية درجة الحرارة وتوفر المنتجات".
ومن جانبه، قال وزير الصحة فهد الجلاجل: "الشكر موصول للخدمات الأساسية، ويتم مساعدتنا باختصار الوقت والزمن اللازم لإيصال الأدوية، فمثلًا حالة احتاجت للدواء وكان وقت وصوله 30 دقيقة، ومن خلال الخدمات اللوجستية وصل الدواء خلال دقيقتين ولله الحمد".