بالفيديو.. "أمين نجران" لـ"يا هلا بالعرفج": أنسنة المدن تعني أن تكون المدينة صديقة للإنسان

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية. ومن ضمن هذه الفقرات فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للأمين العام لمنطقة نجران، المهندس "صالح الغامدي"، شرح من خلاله مفهوم أنسنة المدن، وقال: "إن أنسنة المدن تعني أن تكون المدينة صديقة للإنسان". كما تكلم عن أحدث مشاريع الأمانة المستقبلية، وخطة معالجة التشوُّه البصري.