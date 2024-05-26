مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة ينتخب كأفضل مستشفى خاص في السعودية من قبل مجلة نيوزويك 2024 للعام الثالث على التوالي

وأعرب الدكتور فاتح محمد غول، الرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، عن امتنانه قائلاً: "يشرفنا بشدة الحصول على هذا التقدير المرموق للعام الثالث على التوالي. إن التزام مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمعايير الاستثنائية، الذي حافظ عليها لأكثر من أربعة عقود، يضمن باستمرار مستقبلاً أكثر صحة لمرضانا والمجتمع. يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى جميع أطبائنا وفريق التمريض وموظفينا على تفانيهم الذي لا يكل يوماً بعد يوم ".