نصف مليون طالب وطالبة يؤدون غدًا اختبارات التعليم العام بالشرقية

وتابع "الباحص"، قائلاً: ركزنا على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات، ومن ذلك استقبال إدارتي التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم، عبر خدمة "اسألني" للاستشارات، والذي قدم استشارات، منها: دور الوالدين قبل وبعد الاختبارات، وأعراض قلق الاختبارات، وأسباب قلق الاختبارات، وطرق التعامل مع قلق الاختبارات، وبرنامج التهيئة للاختبارات بعنوان "مهارات الاستذكار الجيد".