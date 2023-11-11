نصف مليون طالب وطالبة يؤدون غدًا اختبارات التعليم العام بالشرقية

يتوجه قرابة نصف مليون طالب وطالبة، من مراحل التعليم العام في المنطقة الشرقية إلى قاعات المدارس، غدًا الأحد؛ لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام.
وأنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، جميع استعداداتها مبكرًا للوقوف على ضمان سير الاختبارات، والتي تستمر على مدى أسبوع.
واستعدت جميع مكاتب وإدارات المدارس في المنطقة الشرقية ومحافظة حفر الباطن بقطاعيها "البنين" و"البنات"، مبكرًا بتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.
يأتي ذلك وفقًا لمؤشرات الاستعداد والخطط التشغيلية التي تقف عليها إدارة تعليم المنطقة، فنيًا وتنظيميًا من خلال تجهيز وتهيئة كل المدارس لمقار الاختبارات وإعداد جداول الاختبارات، وما يتصل بها، وغرف "الكنترول"، فضلاً عن الإرشادات الصحية، وما يخص برامج التوجيه الطلابي.
وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى تأكيد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، على أهمية جاهزية المجتمع التعليمي واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب والطالبات، بما يضمن جودة أداء الاختبارات.
وتابع "الباحص"، قائلاً: ركزنا على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات، ومن ذلك استقبال إدارتي التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم، عبر خدمة "اسألني" للاستشارات، والذي قدم استشارات، منها: دور الوالدين قبل وبعد الاختبارات، وأعراض قلق الاختبارات، وأسباب قلق الاختبارات، وطرق التعامل مع قلق الاختبارات، وبرنامج التهيئة للاختبارات بعنوان "مهارات الاستذكار الجيد".
كما لفت "الباحص" إلى أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة إلى جانب الإدارات المعنية للمساهمة في نجاح الاختبارات، من خلال إطلاق حملة إعلامية، انطلاقًا من دورها في تهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة؛ لتحقيق أهداف الاختبارات.
إضافة إلى بث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم عبر صناعة رسائل اتصالية محفزة لأداء الاختبارات، واستثمار جميع الوسائط الإعلامية؛ لنشر هذه الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للصحف المحلية والقنوات الفضائية والاذاعية.