ولي العهد يستعرض أوجه التعاون المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك.