بالصور: ولي العهد يتوسط قادة وزعماء قمة جدة للأمن والتنمية

نشر المصور بندر الجلعود على حسابه في "تويتر"، مجموعة صور لجانب من استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات.
وأظهرت الصور توسط الأمير محمد بن سلمان لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.
يُذكر أن القمة بحثت عددًا من القضايا الحيوية، والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة؛ لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.