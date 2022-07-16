بالصور: ولي العهد يتوسط قادة وزعماء قمة جدة للأمن والتنمية

يُذكر أن القمة بحثت عددًا من القضايا الحيوية، والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة؛ لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.