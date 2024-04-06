"جامعة الملك خالد": فتح باب القبول للطلاب الدوليين في 3 برامج

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للطلاب الدوليين بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح آل مرعي، أن فتح القبول في البرامج الثلاثة يأتي ضمن جهود الجامعة في تحقيق استراتيجيتها 2030، الرامية إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث تتضمن استراتيجية الجامعة هدفًا استراتيجيًا لجعل الجامعة مركز جذب لدراسة الطلاب الدوليين في ظل وجود أكثر من 2500 طالب من 85 دولة من أنحاء العالم يدرسون بالجامعة حاليًا.