اليوم.. انتهاء مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم

وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت مُلاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مُلاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1 / 3 / 2022م.