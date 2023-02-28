اليوم.. انتهاء مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم

تنتهي اليوم الثلاثاء، مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم، التي أعلن عنها قبل عام من الآن.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد دعت مُلاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مُلاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1 / 3 / 2022م.
وأكّدت أن مَن سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيُعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.