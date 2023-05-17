القمة العربية 32.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جدة اليوم

واستعرض المندوبون الدائمون الشق السياسي من جدول أعمال القمة، وناقشوا مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، التي تتضمن عدة محاور رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما تتعرّض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة، إضافة إلى بحثهم تطورات الأوضاع في السودان مع الإشادة بالجهود السعودية والعربية للوساطة بين الأطراف في الخرطوم.