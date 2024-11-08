"الأرصاد": أمطارٌ متوقعة على أجزاءٍ من حائل والجوف والحدود الشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.