شاهد.. "الأمانة" تكشف عن مطعم يُعدُّ وجباته داخل شقة عمالة في الطائف

وبعد أن توفرت المعلومات لدى الفِرقة البلدية تم الإقرار بالدخول لتلك الشقة، التي تقع داخل بناية سكنية، من ضمنها المطعم غير المرخص، الذي تموله عمالة تلك الشقة، التي تحولت لموقع لتجهيز الأطعمة، كما يتخذها عمالة المطعم سكنًا لهم.