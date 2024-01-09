شاهد.. "الأمانة" تكشف عن مطعم يُعدُّ وجباته داخل شقة عمالة في الطائف

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية غرب" حقيقة أحد المطاعم التي تُظهر الفخامة للزبائن، وفي الخفاء هناك مستودع داخل شقة سكنية ضمن بناية المطعم، يتم فيها التجهيز والإعداد للوجبات الغذائية عن طريق عمالة وافدة، تفتقر للكثير من الاشتراطات الصحية.
وبعد أن توفرت المعلومات لدى الفِرقة البلدية تم الإقرار بالدخول لتلك الشقة، التي تقع داخل بناية سكنية، من ضمنها المطعم غير المرخص، الذي تموله عمالة تلك الشقة، التي تحولت لموقع لتجهيز الأطعمة، كما يتخذها عمالة المطعم سكنًا لهم.
وكُشف عن كميات من اللحوم مجهولة المصدر والفاسدة، كانت مخزنة داخل تلك الشقة، فيما كان العمال وقت دخول الفِرقة الميدانية البلدية يعدون وجبات خاصة بالمطعم.
وفرضت البلدية عقوبة مالية على المستودع ومالكه بعد أن تمت مصادرة المضبوطات من داخله، وتم إغلاقه.