كيف تواجهين اضطرابات النوم بعد الإنجاب؟ إشكاليات تقدم لها "الشمراني" حلولًا

وأضافت: يبدو أن الألم والأرق لهما علاقة ثنائية الاتجاه خلال فترة ما بعد الولادة، فالعديد من الأمهات يعانين من الألم المرتبط بالولادة والرضاعة الطبيعية، وتقديم الرعاية، وهذا الألم يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبةً، ولكن يبدو أيضًا أن الأرق يزيد من فرص إصابة الشخص بألم جسدي في العامين التاليين للولادة، خاصةً عندما يقترن بأعراض الاكتئاب، كما أن السيدات اللاتي يعانين من مشاكل النوم في فترة ما بعد الولادة لديهن خطر متزايد للإصابة بالاكتئاب والقلق، وعلى العكس من ذلك يمكن أن تؤدي اضطرابات المزاج بعد الولادة إلى تفاقم أعراض الأرق، وهذا يمكن أن يخلق دورة مستدامة ذاتيًا، وأيضًا قد تعاني الأمهات اللاتي عانين من حالات الحمل أو الولادة المؤلمة من مشاكل في النوم تتعلق باضطراب ما بعد الصدمة.