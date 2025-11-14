إطلاق "منصة التركات" لتنظيم تركات المتوفين وتسريع الإجراءات

وتبرز أهمية المنصة في تسريع استكمال إجراءات التوزيع الشرعي للتركة، وتعزيز الشفافية بين الورثة، وضمان حفظ الحقوق، والحد من النزاعات الناتجة عن نقص المعلومات أو تأخرها. كما تُمكّن المستفيدين من متابعة حالة الطلبات إلكترونيًا حتى اكتمال جميع المعاملات.