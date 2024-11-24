بنان" جسر بين الماضي والمستقبل

للحرف اليدوية أهميتها الخاصة في كل ثقافات العالم، فهي تُشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وتعكس في مجملها صورة شاملة عن البُعد الثقافي الذي يتمتع به أي موطن بالعالم، وفي معرض "بنان" الذي تنظمه هيئة التراث بواجهة روشن في الرياض، تظهر الحِرف اليدوية السعودية كرمز حي يعبر عن العمق الثقافي والحضاري للملكة العربية السعودية، حيث يسلط المعرض الضوء على هذه الفنون التقليدية التي تناقلتها الأجيال؛ لتكون رابطاً متيناً بين ماضي وحاضر المملكة، ودعاماً أساسياً لمستقبلها الثقافي.