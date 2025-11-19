"حنبظاظة": الاستثمار في الإنسان جوهر تقدم "أرامكو" ومستقبل الثقافة الإبداعية

أكد نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في أرامكو السعودية، حسين حنبظاظة، خلال مشاركته في جلسة «محركات الثقافة الإبداعية» ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2025، أن الشركة تنظر إلى الثقافة كبُعد استراتيجي للتنمية المستدامة، معتبرًا أن «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر ثباتًا وأطول أثرًا». وقال: «نحن في أرامكو نؤمن بأن قوة التقدم الحقيقي تكمن في بناء العُقول والقدرات. ومن خلال “إثراء” نحول الإبداع من مجرد فكرة إلى ممارسة، ومن طاقة فردية إلى أثر مجتمعي يلهم الأجيال.»