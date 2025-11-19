"حنبظاظة": الاستثمار في الإنسان جوهر تقدم "أرامكو" ومستقبل الثقافة الإبداعية

أكد نائب الرئيس لأعمال الاتصال والمواطنة المؤسسية في أرامكو السعودية، حسين حنبظاظة، خلال مشاركته في جلسة «محركات الثقافة الإبداعية» ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2025، أن الشركة تنظر إلى الثقافة كبُعد استراتيجي للتنمية المستدامة، معتبرًا أن «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر ثباتًا وأطول أثرًا». وقال: «نحن في أرامكو نؤمن بأن قوة التقدم الحقيقي تكمن في بناء العُقول والقدرات. ومن خلال “إثراء” نحول الإبداع من مجرد فكرة إلى ممارسة، ومن طاقة فردية إلى أثر مجتمعي يلهم الأجيال.»
وأوضح حنبظاظة أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يعمل على بناء منظومة ثقافية متكاملة تربط بين الإبداع والتعليم والمعرفة، عبر برامج نوعية تشمل “تنوين”، و“مهرجان الأفلام السعودية”، وبرنامج الاتزان الرقمي “سينك”، و“جائزة إثراء للفنون”، بالإضافة إلى المعارض الإبداعية مثل معرض “الخوص”. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين الشباب من التعبير عن هويتهم وصياغة حلول مبتكرة لقضايا مجتمعهم.
وأضاف أن أرامكو تتبنّى فلسفة تنموية محورها الطاقات الشبابية بوصفها «الثروة الوطنية الكبرى»، وتسعى إلى تطوير قدراتهم عبر مبادرات تمتد من الفصول الدراسية إلى المختبرات الثقافية، ومن المسابقات العلمية إلى برامج التطوع والإبداع المجتمعي. وتشمل هذه المبادرات سباقات STEM Racing، والشراكات التعليمية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبرامج أولمبياد الروبوت العالمي.
كما أكد أن الاتصال المؤسسي يمثل أداة جوهرية للتفاهم وبناء الثقة والإلهام، قائلاً: «التواصل ليس مجرد سرد حكايات، بل هو تعبير عن قيمنا الفاعلة، وجسر يصل بين الجمهور والهدف.»
وفي ختام حديثه، أشار حنبظاظة إلى أن جهود أرامكو تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وأمة طموحة، موضحًا أن استثمارات الشركة في القطاعات الثقافية والرياضية والتقنية أصبحت ركائز أساسية للنمو الاقتصادي والتطور المجتمعي على المدى الطويل، وتساهم في تمكين المجتمعات التي ترتبط بها الشركة منذ انطلاقتها.