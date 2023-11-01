"السلمي" لـ"سبق": الإنسان السعودي هدف التنمية الأول

وزادت: "جودة التعليم الذي يتم تقديمه ترتبط بمتغيرات وعوامل متعددة، يصعب ضبطها، منها: اختلاف ثقافة المستثمرين، وهو من أهم عوامل نجاح جودة التعليم في القطاع الخاص. وباعتبار التعليم حجر الزاوية الذي تقوم عليه الدول، وهو الأساس في تحقيق الخطط المستقبلية، ولكي تحقق قطاعات الدولة كافة أهدافها الاستراتيجية، لا بد أن تكون النظرة إلى التعليم أنه استثمار مربح على المدى الطويل. وحتى يتحقق ذلك لا بد من دعم ممكّنات نجاح الاستثمار التعليمي؛ للتغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون".