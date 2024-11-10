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عسير.. حرس الحدود يحبط تهريب 125 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

شرطة جدة تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهما مادة الحشيش المخدر
عسير.. حرس الحدود يحبط تهريب 125 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (125) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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