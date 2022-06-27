165 ألف شركة تعمل في قطاع المقاولات بالمملكة

وأفاد أن قطاع المقاولات لم يعد بكامل عافيته بعد جائحة كورونا ومن الصعب عودته بهذه السرعة والمؤشرات تشير إلى أن القطاع يسير في مسارٍ تصاعديٍ جيد، مؤكدًا أن توطين السعوديين في هذا القطاع يسير في تنامٍ مستمر، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقت لزيادة نسبة الشباب السعودي في العمل فيه ومنها مبادرة "فني وطني" التي تعمل على زيادة جاذبية هذه المهنة للشباب والشابات الراغبين للعمل فيها.