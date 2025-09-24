مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً بالظهر لمراجع من جنوب افريقيا يعاني منه منذ سنين عديدة

وقال الدكتور ناجي مسعود أنه تم تكوين فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة العمود الفقري والأورام والتخدير والعناية المركزة والتمريض، وعقب دراستهم لكامل معطيات نتائج الفحوصات، اتخذوا القرار بضرورة التدخل الجراحي العاجل، ووضع حد لمعاناة المراجع والتي استمرت لسنوات، مفيداً بأن العملية استغرقت 4 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها تحرير الورم من التصاقاته بدقة شديدة عبر استخدام جهاز الميكروسكوب المتطور من نوع بينتيرو، والاستعانة بأجهزة مراقبة الأعصاب وأدوات طبية دقيقة، إذ تم استئصال كامل الورم من كل الجهات والأطراف دون أية مضاعفات، نقل بعدها المراجع إلى جناح التنويم مع وضعه تحت المراقبة على مدار الساعة.