مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً بالظهر لمراجع من جنوب افريقيا يعاني منه منذ سنين عديدة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، إجراء عملية جراحية لمراجع من جنوب أفريقيا يبلغ من العمر 60 عاماً، عانى من مضاعفات ورم كبير أسفل العمود الفقري، نتج عنه ضغط شديد على منطقة تجمع الأعصاب وشعوره بالعديد من الآلام والأعراض الحادة لسنوات. ذكر ذلك الدكتور ناجي مسعود استشاري طب وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج، والحاصل على الزمالة الألمانية.
والذي أضاف بأن المراجع حضر للعيادة بعد رحلة علاجية شاقة، تخللها عشرات الزيارات لمستشفيات أوروبية وافريقية وشرق أوسطية، ولكن دون جدوى أو حل لمشكلته الصحية، مع تضارب في تشخيص حالته، ورفض قبول علاجه بعدد من المستشفيات نظراً لخطورة مكان الورم.
وبعد إخضاعه للفحص السريري والإطلاع على تاريخه المرضي، تبين وجود آلام حادة أسفل الظهر ومشاكل بالتبول والبراز مع الشعور بالامساك الشديد لسنوات، وكذلك تعرضه للإحراج الشديد نتيجه البروز الكبير للورم أسفل الظهر، وهو الأمر الذي أثر على حياته وأداء عمله.
وقال الدكتور مسعود بأنه تم إخضاعه لعدداً من الفحوصات الطبية الدقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتحاليل المخبرية، والتي كشفت عن وجود كتلة ورمية كبيرة أسفل الظهر بحجم (9×7×10) سم ، ضاغطة على أماكن تجمع الأعصاب والمسؤولة عن الإخراج والتبول، وهو الأمر الذي يفسر شعور المراجع بالأعراض السابق ذكرها، مفسراً بأن خطورة إجراء مثل هذه العمليات تكمن في إحتمالية إصابة أعصاب المثانة والبراز والمستقيم أثناء الإستئصال الكامل للورم، وما قد يترتب على ذلك من مضاعفات شديدة للمراجع.
وقال الدكتور ناجي مسعود أنه تم تكوين فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة العمود الفقري والأورام والتخدير والعناية المركزة والتمريض، وعقب دراستهم لكامل معطيات نتائج الفحوصات، اتخذوا القرار بضرورة التدخل الجراحي العاجل، ووضع حد لمعاناة المراجع والتي استمرت لسنوات، مفيداً بأن العملية استغرقت 4 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها تحرير الورم من التصاقاته بدقة شديدة عبر استخدام جهاز الميكروسكوب المتطور من نوع بينتيرو، والاستعانة بأجهزة مراقبة الأعصاب وأدوات طبية دقيقة، إذ تم استئصال كامل الورم من كل الجهات والأطراف دون أية مضاعفات، نقل بعدها المراجع إلى جناح التنويم مع وضعه تحت المراقبة على مدار الساعة.
وأكد الدكتور ناجي أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وقد تحسنت حالة المراجع في الساعات الأولى بعد العملية، وخرج من المستشفى بعد 3 أيام وهو بصحة جيدة، وذلك بعد التأكد من إنتهاء كافة الأعراض السابقة، وتحسن مشكلة التشوه بمنطقة أسفل الظهر، وقد زار المستشفى بعد أسبوعين من العملية وثم التأكد من أنه عاد ليمارس حياته الطبيعية.