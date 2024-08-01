حققوا البرونزية قبل 12 عامًا.. فرسان السعودية في مغامرة جديدة في أولمبياد باريس

يستعد فريق الفروسية لقفز الحواجز، لخوض غمار منافسات الدورة الأولمبية الصيفية باريس 2024، محملين بآمال مواصلة إنجازاتهم التاريخية السابقة في الحدث الأولمبي العالمي.
ويشارك فرسان المملكة في الشوط التأهيلي للفروسية- قفز الحواجز (فِرَق مختلطة)، على ميدان قصر ڤيرساي، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية اليوم الخميس الساعة 12 ظهرًا بتوقيت العاصمة الرياض.
ويتكون "أخضر الفروسية" من 4 فرسان هم: خالد المبطي، وعبدالله الشربتلي، وعبدالرحمن الراجحي، ورمزي الدهامي، وهم من خيرة الرياضيين السعوديين.
وسَبَق للمملكة تحقيق ميداليتين تاريخيتين في هذه الرياضة النبيلة؛ وذلك عبر خالد العيد بحصوله على الميدالية البرونزية في الفردي في أولمبياد سيدني 2000.
كما استطاع فريق الفروسية بقيادة الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله آل سعود، حصد الميدالية البرونزية في دورة لندن 2012، وبمشاركة الفرسان رمزي الدهامي، وكمال باحمدان، وعبدالله الشربتلي.
ويعود الثنائي الشربتلي والدهامي إلى الأولمبياد بعد 12 عامًا من إنجازهما في لندن؛ في محاولة لتكراره، وإضافة ميدالية جديدة إلى رصيدهم الشخصي ورصيد المملكة من الميداليات الأولمبية.
وبمشاركة هذا الثنائي ذي الخبرة، يفرض الراجحي والمبطي اسمهما للمشاركة للمرة الأولى في الحدث الأولمبي؛ ليعول عليهما الفريق في تسطير تاريخ جديد للفروسية السعودية في باريس 2024.
تختلف المشاركة في الأولمبياد الحالي، عن أولمبياد لندن؛ بسبب اللوائح الجديدة للمسابقة التي طبقت بداية من أولمبياد طوكيو 2020، والتي نصت على مشاركة ثلاثة فرسان بدلًا من أربعة لكل دولة، في منافسات الفرق؛ بحيث يكون الفارس الرابع على مقاعد الاحتياط؛ وفقًا لما أوضحه موقع اللجنة الأولمبية السعودية.
وفي المنافسات التي يخوضها أخضر الفروسية، سيتواجد إجمالي 60 فارسًا، بواقع ثلاثة فرسان للعشرين فريقًا المشاركة، يتأهل منها أفضل 10 فِرَق للمنافسات النهائية؛ وذلك بأفضلية الأقل أخطاء والأسرع زمنًا لمجموع الفرسان لكل فريق.
ويلي ذلك، إقامة منافسات تصفيات (فردي المختلط) في الخامس من شهر أغسطس الجاري، والتي يتأهل لها أفضل 75 فارسًا بناءً على أرقامهم في مسابقة الفرق، يتنافسون فيما بينهم لحجز 30 مقعدًا فقط في نهائي الفردي الذي يقام في السادس من ذات الشهر.