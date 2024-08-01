حققوا البرونزية قبل 12 عامًا.. فرسان السعودية في مغامرة جديدة في أولمبياد باريس

ويلي ذلك، إقامة منافسات تصفيات (فردي المختلط) في الخامس من شهر أغسطس الجاري، والتي يتأهل لها أفضل 75 فارسًا بناءً على أرقامهم في مسابقة الفرق، يتنافسون فيما بينهم لحجز 30 مقعدًا فقط في نهائي الفردي الذي يقام في السادس من ذات الشهر.