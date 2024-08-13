"المركز السعودي لزراعة الأعضاء" ينجح في إجراء أول عمليتَيْ زراعة كلى تبادلية بين أُسرتين

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق المركز السعودي لزراعة الأعضاء البرنامج الوطني لتبادل الكلى بين الأسر، الذي تتمحور فكرته حول تبادُل الكلى بين الأسر للأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى؛ إذ يتم تبادل الأعضاء بين عائلتين أو أكثر في حال عدم تطابق العضو المتبرع به من شخص حي مع المريض.