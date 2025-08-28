جامعة الملك عبدالعزيز وجمعية "ترميم" توقعان مذكرة تفاهم لربط الجهود الأكاديمية بالاحتياجات المجتمعية

وتتضمّن مذكرة التفاهم، جملة من أوجه التعاون تشمل: تصميم برامج تثقيفية للأسر المستفيدة، وتطوير أدلة إرشادية للحفاظ على المنازل المُرمّمة واستدامتها، وإجراء دراسات علمية لقياس الأثر الاجتماعي لخدمة المساكن المُرمّمة، وتنفيذ برامج مشتركة لتنمية مهارات العاملين في الجمعية، إلى جانب التعاون في تطوير العمليات الداخلية للجمعية، وإتاحة فرص مشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة في المبادرات المجتمعية والتطوعية.