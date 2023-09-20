"مختصون": نشر ثقافة سلامة المرضى وسياسة الإفصاح تحميهم من المخاطر بالمنشآت الصحية

وكان مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض قد نظّم جملة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى 2023م تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم"، استمرت على مدى 4 أيام، وشملت محاضرات تعريفية وتثقيفية بأهمية سلامة المرضى، وجولات على الأجنحة التنويمية وقسم الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية؛ بهدف نشر ثقافة سلامة المرضى بين منسوبي المجمع والمراجعين والمنومين في الأقسام الداخلية، وتطبيق سياسة الإفصاح عن الأخطار المحتملة التي قد يتعرض لها المرضى لتلافيها، وبيان أهمية دور المرضى وأسرهم في المشاركة تعزيز إجراءات السلامة.