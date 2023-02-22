"العبدالكريم": إنتاج التحلية من المياه المحلاة يصل إلى 6.7 مليون متر مكعب يومياً

وتابع: "تستهدف المؤسسة اليوم مضاعفة أطوال وسعات أنظمة النقل العملاقة للمياه، عمّا كانت عليه قبل خمس سنوات ماضية لتصل إلى ما يزيد على (13) ألف كيلو متر، وتستهدف الوصول إلى ما يزيد على (17) ألف كيلو متر بحلول عام 2027م، كما ضاعفت المؤسسة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، قدراتها الإنتاجية للمياه المحلاة من المنظومات التي تمتلكها وتشغلها بوتيرة متزايدة مع استبدال التقنيات واستحداث المنظومات الجديدة، بهدف الوصول في نهاية عام 2025م، إلى إنتاج يبلغ (7.7) مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً".