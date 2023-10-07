نوادر إكسسوارات الصقور المرصعة بالألماس والذهب تجذب زوَّار معرض الصقور والصيد السعودي

وأشار مدير التشغيل في الجناح أحمد التميمي إلى أن أسعار الإكسسوارات النادرة للصقور تبدأ من 14 ألف ريال، كما أنه يعرض في الجناح تحفة تصل قيمتها إلى 110 آلاف ريال. ويمكن للزوار معرفة المزيد عن نوادر الإكسسوارات المصنعة بجناح متحف شلايل، الذي ضم قطعتين فنيتين نادرتين، تزينان رأس الصقر، بنقوش لا مثيل لها.