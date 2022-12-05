الطحالب مصيدة لمن يتجاوز السياج.. "فقيهي" يشرح سبب حالات الغرق بكورنيش جيزان

وأوضح "فقيهي" من خلال مقطع فيديو رصَده من الكورنيش الجنوبي، أن السبب يكمن في تخطي الحاجز، الذي يدل على منع السباحة قطعيًّا، ويكون تخطي الحاجز بهدف التصوير؛ لكن الطحالب المتراكمة على صخور الكورنيش تتسبب في انزلاق الأقدام والسقوط قي المياه.. وفي حال عدم معرفة الشخص بالسباحة؛ سيسحبه الموج، وإذا حاول شخص غير مدرب إنقاذه سينزل معه في المياه.