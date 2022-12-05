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الطحالب مصيدة لمن يتجاوز السياج.. "فقيهي" يشرح سبب حالات الغرق بكورنيش جيزان
قال: مستوى المياه بالمنطقة نصف متر وعند المد يتخطى المترين
شَهِد الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان مؤخرًا، حالات غرق متعددة. وقد بيّن الكابتن الغواص محمد فقيهي، سببًا مهمًّا لوقوع تلك الحوادث.
وأوضح "فقيهي" من خلال مقطع فيديو رصَده من الكورنيش الجنوبي، أن السبب يكمن في تخطي الحاجز، الذي يدل على منع السباحة قطعيًّا، ويكون تخطي الحاجز بهدف التصوير؛ لكن الطحالب المتراكمة على صخور الكورنيش تتسبب في انزلاق الأقدام والسقوط قي المياه.. وفي حال عدم معرفة الشخص بالسباحة؛ سيسحبه الموج، وإذا حاول شخص غير مدرب إنقاذه سينزل معه في المياه.
وبيّن أن مستوى المياه في تلك المنطقة عادةً ما يكون نصف متر؛ ولكن عند المد يصل إلى مترين ونصف، وتكون حالات الغرق واردة.