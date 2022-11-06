شاهد.. مجندات القوات المسلحة يُنفِّذن فرضية إنقاذ مصاب في أرض المعركة

نفَّذت مجندات من القوات المسلحة فرضية إنقاذ مصاب في أرض المعركة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية، وذلك في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية في الرياض.
وأظهرت المجندات احترافية وبراعة في تنفيذ الفرضية، والتدخل السريع بكفاءة عالية لإنقاذ المصاب؛ إذ قمن بسرعة بتمشيط المكان، وإحاطة المصاب بالحماية بأسلحتهن، بينما قدمت أخرى الإسعافات الضرورية.
وتتضمن فعاليات المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية التي تستمر على مدى خمسة أيام 40 ورشة عمل، تُقدَّم من مختصين في المحاكاة الصحية، و15 جلسة حوارية تشمل محاور المؤتمر الرئيسية، فيما يحتوي المؤتمر على مسارات تعليمية مختصة في مجال المحاكاة، وتشمل التدريب بالمحاكاة الصحية في الطب العسكري الميداني، وتعليم التمريض المرتكز على المحاكاة الصحية، إلى جانب التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المحاكاة الصحية، والتعليم من خلال (المرضى المعياريين).
ويأتي المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية امتدادًا للنسخ السابقة؛ وذلك بهدف مشاركة المستجدات العلمية، واستكشاف الفرص الجديدة للتعليم، والتدريب المرتكز على المحاكاة بمختلف مستوياتها، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل السعودية وخارجها، وبحضور مميز من المختصين والمهتمين في هذا المجال، وتنفيذ نخبة من أبرز المختصين محليًّا ودوليًّا.