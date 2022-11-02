"أكاديمي": تطويرُ مؤشر سعودي يقيس توطين الأبحاث والابتكارات وجودة مخرجاتها خطوةٌ ضرورية

وتابع: ونظرًا لعدم وجود مؤشرات لقياس المخرجات والجهود الفعلية للباحثين من نتاجهم البحثي الكلي؛ حيث يعتمد مؤشر H-index على قياس الإنتاجية البحثية للباحثين كمًّا ونوعًا ووضع جميع المؤلفين في الورقة البحثية الواحدة بشكل متساو وتجاهل نسبة المشاركة الأعلى للمؤلف الأول والأخير. بعد ذلك ظهر مؤشر Hm-index وهو H-index؛ ولكن باستخدام عامل القسمة على عدد المؤلفين وتجاهل نسبة المشاركة الفعلية لكل مؤلف في البحث ومن هنا، قام باحثون من جامعة ستانفورد بابتكار مؤشر مركب صارم من ستة مؤشرات وهي: مؤشر الاستشهادات الكلية ومؤشر Hm-index ومؤشر H-index وثلاثة مؤشرات تختص باستشهادات الأوراق التي ساهم فيها الباحث بشكل كبير؛ على أن يكون فيها مؤلفًا منفردًا أو مؤلفًا أول أو مؤلفًا أخيرًا (مشرف) بتنسيق خاص مذكور في الورقة المنشورة، مع استبعاد الاستشهادات الذاتية (self-citation).