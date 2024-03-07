شاهد.. وزير الحرس الوطني يستقبل مسؤولي مجلة الحرس الوطني العسكرية

وجرى خلال الاستقبال استعراض استراتيجية مجلة الحرس الوطني وأبرز محطاتها منذ نشأتها قبل 45 عامًا ومراحل تطورها والتعريف بإنجازاتها في تغطية أخبار ونشاطات الوزارة؛ حيث أشاد سموه بمجلة الحرس الوطني لما تقدمه من "محتوى مثري" للمشهد الثقافي والعلمي الذي يلبي رغبات الخبراء والمثقفين والباحثين، إضافة إلى فريق عمل المجلة والجهود التي قدمها خلال هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والتميز، بعد ذلك تسلم سموه العدد الجديد للمجلة.