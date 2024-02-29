إطلاق المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية في الحج والعمرة

ويبلغ عدد الخدمات الدعوية التي ستقدم لتوعية المعتمرين أكثر من 10 ملايين خدمة، فيما سيستفيد منها أكثر من 9 ملايين معتمر وزائر، وتتمثل في إرشاد السائلين عبر كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة وجبل الرحمة بمشعر عرفات بمشاركة نخبة من الدعاة والمترجمين بلغات عالمية، وتوزيع المطبوعات الدينية من إصدارات الوزارة، والهاتف المجاني، إضافة إلى إقامة الدروس العلمية والكلمات الوعظية في المساجد ومصليات الفنادق المحيطة بالحرم المكي، حيث تحمل عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.