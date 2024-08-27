الأمطار لم تأتِ فجأة.. "إعلان تعليق الدراسة المتأخر في الليث" يثير حفيظة الآباء!

قررت الإدارة التعليمية بمحافظة الليث عند الساعة السادسة والنصف صباحًا، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة الحضورية؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.
ونشرت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عند الساعة السادسة والنصف صباحًا، تغريدة قالت فيها: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد صباح هذا اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تَقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 23/ 2/ 1446 لتكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، لجميع مدارس تعليم الليث (طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات ومنسوبي ومنسوبات الإشراف التربوي بالليث ومكتب أضم).
وقد لاقى القرار امتعاضًا شديدًا من المغردين الذين علّقوا على توقيت إعلان تعليق الدراسة؛ حيث أجمعوا على أن التعليق جاء عقب توجه الطلاب والطالبات للمدارس؛ فضلًا عن وصول بعض الطلاب إلى المدارس؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون إشعار إدارات المدارس وأولياء الأمور قبل ذلك بوقت كافٍ؛ خصوصًا أن الحالة الجوية لم تأتِ فجأة؛ بل كانت الأمطار الغزيرة على المنطقة منذ ساعات الفجر الأولى.