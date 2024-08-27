الأمطار لم تأتِ فجأة.. "إعلان تعليق الدراسة المتأخر في الليث" يثير حفيظة الآباء!

وقد لاقى القرار امتعاضًا شديدًا من المغردين الذين علّقوا على توقيت إعلان تعليق الدراسة؛ حيث أجمعوا على أن التعليق جاء عقب توجه الطلاب والطالبات للمدارس؛ فضلًا عن وصول بعض الطلاب إلى المدارس؛ متسائلين عن الأسباب التي حالت دون إشعار إدارات المدارس وأولياء الأمور قبل ذلك بوقت كافٍ؛ خصوصًا أن الحالة الجوية لم تأتِ فجأة؛ بل كانت الأمطار الغزيرة على المنطقة منذ ساعات الفجر الأولى.